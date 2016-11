Volberger Treff im Gemeindehaus

Selbst gebastelte Präsente beim Weihnachtsbarsar

27.11.2016, Volberg (epk). Selbst gebastelte Weihnachtspräsente werden verkauft beim Weihnachtsbasar der Evangelischen Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche in Volberg, Volberg 1. Die Einnahmen werden wie in jedem Jahr an Hilfsorganisationen in der Gemeinde gespendet.



Kontakt:

Jutta Renner

Telefon 02205/39 56. www.evkirche-roesrath.de