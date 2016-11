Fördert christliche Meditation die Gesundheit?

Praxisorientierter Vortrag in der Melanchthon-Akademie

24.11.2016, Köln (epk). Gesundheit steht hoch im Kurs. Sie begegnet den Menschen im Beruf und in der Freizeit, in Zeitschriften und im Fernsehen, ganz besonders in der Werbung und natürlich beim Arzt. Doch was ist überhaupt Gesundheit? Und ist Gesundheit wirklich alles? "Fördert christliche Meditation die Gesundheit?" lautet die Frage am Donnerstag, 24. November, ab 19 Uhr in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Kleine Übungen vertiefen den praxisorientierten Vortrag. Die Teilnahme kostet 5 Euro.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de