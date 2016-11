Paul Celan – bekanntester Unbekannter

Vortrag in der Melanchthon-Akademie

21.11.2016, Köln (epk). Helmut Braun stellt die Stadt Czernowitz als Ort der Literatur in der Person Paul Celans vor. Der aus Czernowitz stammende Paul Celan ist der bekannteste unbekannte Dichter der deutschen Lyrik des 20. Jahrhunderts. Alle Schüler kennen sein zu Recht berühmtes Gedicht „Todesfuge“, selten aber geht die Kenntnis darüber hinaus. Das vermeintlich hermetische Werk Celans schreckt die Leser ab, lässt sich aber bei entsprechenden Kenntnissen gänzlich entschlüsseln. Braun referiert am Montag, 21. November, ab 15.30 Uhr in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme kostet 8 Euro.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030. www.melanchthon-akademie.de