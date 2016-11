Der Melatenfriedhof am Ewigkeitssonntag

Rundgang mit Günter Leitner

20.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Am Ewigkeitssonntag, 20. November, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal ab 15 Uhr mit Pfarrer Armin Beuscher und dem Posaunenchor Lindenthal eine Andacht am Hochkreuz, Tor III, auf dem Melatenfriedhof. Eine Führung über den Melatenfriedhof mit Günter Leitner schließt sich um 15.30 Uhr an. Die Kosten für die Führung betragen 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de