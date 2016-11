Auf den Spuren Kölner Protestanten

Rundgang mit Silke Dombrowe

20.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Ein Rundgang der AntoniterCityTours am Samstag, 20. November, führt zu wichtigen Stationen protestantischer Geschichte in Köln, angefangen bei der Trinitatiskirche, Filzengraben 4, dem "protestantischen Dom", der ersten speziell für den evangelischen Gottesdienst gebauten Kirche innerhalb der Kölner Stadtmauer bis zur Antoniterkirche, wo 1805 der erste offiziell genehmigte evangelische Gemeindegottesdienst in einer Kirche gefeiert wurde. Die Fürhung beginnt um 13 Uhr. Die Teilnahme kostet 9 Euro,ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de