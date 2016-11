Lyrikperformance bei den Heidkamper Kulturtagen

"Blau ist der Raum"

18.11.2016, Bergisch Gladbach (epk). Eine Lyrikperformance mit dem Titel "Blau ist der Raum" am Freitag, 18. November, ab 19 Uhr in der Evangelische Kirche zum Frieden Gottes

Martin-Luther-Straße 13, lädt ein zu einer romantischen Reise ins Blaue - ins Unendlich-Weite, Meeressturm-Tiefe und Sehnsuchtsvoll-Süße. Klangvolle Lyrik und Instrumentalklänge wechseln einander ab und verbinden sich, bilden in traumhaften Szenen einen Spannungsbogen imaginärer Wanderungen und Wandlungen. Ein stimmungsvoller Abend im Rahmen der Heidkamper Kultutage, der aus dem Grau des Alltags ins Himmlisch-Blaue entrückt. Der Eintritt kostet 10 Euro.



Kontakt:

Heide Heesen

Telefon 02202/37 888. www.heidkamper-kulturtage.de