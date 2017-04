Gemeindeleben

Gottesdienst im Kronleuchtersaal

Studierende gestalten die ungewöhnliche Feier

29.04.2017, Köln (epk). Unter dem Motto "95 Gottesdienste an 95 ungewöhnlichen Orten" wird am Samstag, 29. April, 17 Uhr, ein Gottesdienst im Kronleuchtersaal des Kölner Abwassersystems (unter dem Ebertplatz) gefeiert. Gestaltet wird er von der Evangelischen Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln.





Kontakt:

esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln

Telefon 0221/94 05 22-0

www.esgkoeln.de