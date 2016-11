Hochzeizsmesse "TauDich" mit evangelischer Beteiligung

Antworten auf Fragen zur kirchlichen Hochzeit

05.11.2016, Köln (epk). Die Hochzeitsmesse "TrauDich" findet in diesem Jahr am Samstag, 5. November und am Sonntag, 6. November, jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der KölnMesse, Halle 1, Osthallenstraße, statt.

Neben den kommerziellen Angeboten ist auch die evangelische Kirche vertreten. Pfarrerin Dr. Anna Quaas und Superintendent Dr. Bernhard Seiger werden dabei sein und Fragen der zukünftigen Ehepartner rund um die kirchliche Trauung beantworten. Das Wochenendticket kostet 16 Euro und das Tagesticket 12 Euro pro Person.











