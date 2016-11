Konzert zum Namenstag von Martin Luther

"musicam habe ich allzeit lieb gehabt"

11.11.2016, Delling (epk). Ein Konzert zum Namenstag von Martin Luther beginnt am Freitag, 11. November, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Delling, Delling 10. Unter dem Titel "musicam habe ich allzeit lieb gehabt" werden geistliche und weltliche Werke aus der Reformation erklingen. Pfarrer Ralph Knapp liest Zitate aus Luthers Tischreden.







Kontakt:

Pfarrer Ralph Knapp

Telefon 02268/27 06. www.kirche-delling.de