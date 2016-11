"125 Jahre Methodisten in Köln"

Jubiläumsausstellung in der Markuskirche

06.11.2016, Ehrenfeld (epk). "Gottes Liebe ist stark" lautet der Titel einer Ausstellung von Grafiken schwarzer Künstlerinnen und Künstler aus dem südlichen Afrika in der Markuskirche in Ehrenfeld, Herbigstraße 18. Die Ausstellung ist Teil des Programm zum Jubiläum "125 Jahre Methodisten in Köln". Nach einem Gottesdienst am Sonntag, 6. November, ab 10 Uhr wird die Ausstellung eröffnet. Am Samstag, 12. November, gastiert ab 18 Uhr das Flötenensemble Flauto Concertango. Der Festgottesdienst zum Jubiläum beginnt am Sonntag, 13. November, um 10 Uhr. Am Mittwoch, 16. November, wird ab 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag gefeiert. Die Ausstellung ist geöffnet am Sonntag, 6. November, von 11.15 Uhr bis 13 Uhr, am Mittwoch, 9. November, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, am Samstag, 12. November, von 16 Uhr bis 17 Uhr, am Sonntag, 13. November, von 11.15 Uhr bis 13 Uhr, am Mittwoch, 16. November, von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, am Sonntag, 20. November, von 11.15 Uhr bis 13 Uhr, am Ddonnerstag, 24. November, von 18 Uhr bis 19.45 Uhr, am Sonntag, 27. November, von 16.15 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11.15 Uhr bis 13 Uhr.



Kontakt:

Evangelisch-Methodistische Kirche Bezirk Köln/Bonn

Telefon 0221/51 13 06. http://www.markuskirche.net