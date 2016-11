Ökumenische Bibelwoche in Brühl

"Mit Psalmen Brücken bauen"

08.11.2016, Brühl (epk). Unter dem Motto "Mit Psalmen Brücken bauen" steht eine ökumenische Bibelwoche in Brühl. Los geht es am Dienstag, 8.November, um 20 Uhr im Begegnungszentrum margaretaS, Pastoratstraße 20, mit einer "Einführung in die Psalmen" von Dr. Peter Krawczack. Am Donnerstag, 10. November, stellt Pfarrer Jochen Thull ebenfalls im margaretaS ab 20 Uhr Klagepsalmen vor. "Von Hennen, Burgmauern und den Händen der Engel - Entdeckungen mit Psalm 91" lautet das Thema von Pfarrerin Renate Gerhard am Dienstag, 15. November, ab 20 Uhr im margaretaS. Ein Workshop-Tag mit dem Motto "Entdecken Sie Ihren Psalm" beginnt am Samstag, 19. November, um 1ß Uhr in der evangelischen Johanneskirche Brühl, Rodderweg 68.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02. http://www.kirche-bruehl.de/