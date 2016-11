Liturgie-Gottesdienst in der evangelischen Markuskirche Eil

Erläuterung der immer wiederkehrenden Gesänge

06.11.2016, Eil (epk). Ein tieferes Verständnis für die immer wiederkehrenden Gesänge im Gottesdienst erhalten die Teilnehmenden an einem Liturgie-Gottesdienst am Sonntag, 6. November, ab 11 Uhr in der

evangelischen Markuskirche Eil, Martin-Luther-Straße 30. Die liturgischen Stücke werden erläutert und gemeinsam mit der Kantorei gesungen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60. http://www.kirche-porz.de/