Rather Adventsbasar-Meile

Vorweihnachtliche Stimmung an drei Station

12.11.2016, Rath (epk). Die Rather Adventsbasar-Meile kann wieder abgegangen oder im Pendelverkehr abgefahren werden. Von der Grundschule, Volberger Weg 17, über die Kirche "Zum göttlichen Erlöser", Erlöserkirchstraße 8, bis zur evangelischen Versöhnungskirche Rath, Erlöserkirchstraße 1, kann man am Samstag, 12. November, von 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 13. November, von 11 bis 17 Uhr, die vorweihnachtliche Stimmung genießen.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Rath-Ostheim

Telefon 0221/986 24 07. http://www.kirchengemeinde-rath-ostheim.de