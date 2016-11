6. Rösrather Hospiztag

"Singen will ich in der Dunkelheit - Trost- und Hoffnungslieder und andere Rituale bei Abschied und Trauer"

12.11.2016, Forsbach (epk). "Singen will ich in der Dunkelheit - Trost- und Hoffnungslieder und andere Rituale bei Abschied und Trauer" lautet das Thema beim 6. Rösrather Hospiztag am Samstag, 12. November, von 10 Uhr bis 17 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Forsbach, Bensberger Straße 238. Angeboten werden Workshops zum Thema "Achtsamkeit, Klang und Gesang in der Sterbebegleitung".



Kontakt:

Evangelische Gemeinde Volberg-Forsbach-Rösrath

Telefon 02205/90 10 080.

http://www.evkirche-roesrath.de/