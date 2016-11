Werktags-Veranstaltung für in der Flüchtlingshilfe Engagierte

Einladung in das evangelische Gemeindezentrum Kippekausen

13.11.2016, Bensberg (epk). Vor einem Jahr wurde die Unterkünfte für Flüchtlinge in Refrath und Frankenforst eröffnet. Seidem haben sich viele Menschen für die Geflüchteten engagiert. Bei einer Werktags-Veranstaltung am Sonntag, 13. November, im evangelischen Gemeindezentrum Kippekausen, Am Rittersteg, von 12 Uhr bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, über das Geleistete nachzudenken und konkrete Probleme zu diskutieren.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de