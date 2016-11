Perspektiven geflüchteter Frauen verbessern

Fachtagung im Kapitelsaal von IN VIA

15.11.2016, Köln (epk). Die Situation geglüchteter Frauen auf dem Arbeitsmarkt steht im Mittelpunkt einer Fachtagung am Dienstag, 15. November, von 10 Uhr bis 14.30 Uhr im Kapitelsaal von IN VIA, Stolzestraße 1A. Vertreterinnen und Vertreter von Trägern und Institutionen beraten, welche Möglichkeiten es gibt, die Perspektiven geflüchteter Frauen im Hinblick auf Ausbildung und Qualifizierung zu verbessern.







Kontakt:

Heike von Hagen

Telefon 0221/33 82 297. www.kirche-koeln.de/frauenreferat