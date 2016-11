Gedenkveranstaltungen zur Reichpogromnacht

"Auch bei uns in Köln brannten die Synagogen"

09.11.2016, Köln (epk). Die Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e. V. und die Synagogen-Gemeinde Köln gedenken des 78. Jahrestages der Reichspogromnacht. "Auch bei uns in Köln brannten die Synagogen" lautet die Überschrift bei der Gedenkveranstatlung am Mittwoch, 9. November, ab 18 Uhr in der Kölner Synagoge, Roonstraße 50. Sprechen werden Bettina Levy, Vorstandsmitglied der Synagogen-Gemeinde Köln, Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, und Professor Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Ein Konzert zum Gedenken beginnt am Samstag, 12. November, um 20 Uhr in der Kirche Groß St. Martin, An Groß St. Martin. Der Eintritt kostet 10 Euro. "Deportiert, als alle schon ans Ende dachten: Emil Marx XII/10 - ein bisher übersehener Kölner Transport im Februar 1945" lautet das Thema eines Lichtbildvortrags von Josef Wißkirchen mit der Zeitzeugin Edith Schmitz am Donnerstag, 17. November, ab 19 Uhr in der Bildungunseinrichtung an der Albertusstraße 26/Erich-Klibansky-Platz.



Kontakt:

Kölnische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit

Telefon 0221/61 72 84. www.koelnische-gesellschaft.de