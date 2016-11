Besonderer Gottesdienst in der Christuskirche

"Rebellion der Herzen!"

06.11.2016, Köln (epk). Gottesdienst trifft auf Kabarett heißt es am Sonntag, 6. November, ab 18 Uhr in der Christuskirche, Dorothee-Sölle-Platz 1. "Rebellion der Herzen!" lautet das Thema. Erwartet wird dazu die Kölner Kabarettistin Dagmar Schönleber. Soll man auf sein Herz hören? Oder auf die Vernunft? Soll man das tun, was von einem erwartet wird? Oder die Regeln brechen? Dagmar Schönleber erzählt wunderbar leicht und wahr, dass Leben nie einfach ist. Ein heißer Ritt zwischen Sollen und Wollen. Ein Aufruf zu einem kleinen bisschen Rebellion.







Kontakt:

Pfarrer Christoph Rollbühler

Telefon 0221/94 65 46 99. www.christuskirchekoeln.de