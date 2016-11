Mitsingabend in der evangelischen Thomaskirche

„Heilsames Singen“ mit dem Sänger und Komponisten Michael Stillwater

11.11.2016, Köln (epk). Am Freitag, 11. November, findet von 19.30 Uhr bis 22 Uhr in der evangelischen Thomaskirche, Lentstraße 1-3, ein Mitsingabend statt. Auf dem Programm steht „Heilsames Singen“ mit dem Sänger und Komponisten Michael Stillwater. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 15 Euro.







Kontakt:

Pfarrerin Eva-Maria Esche

Telefon 0221/73 35 73. www.thomaskirche-koeln.de