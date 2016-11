Der Geusenfriedhof am Ewigkeitssonntag

Rundgang mit Dagny Lohff

20.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Im Jahr 1576 angelegt, war der Geusenfriedhof bis 1829 die ausschließliche Begräbnisstätte der Protestanten in Köln. Eine katholische Adelige hatte ein Grundstück vor dem Weyertor gestiftet, auf dem Protestanten nach damaliger Vorschrift außerhalb der Stadtmauern beerdigt werden konnten. 1875 fand auf dem Geusenfriedhof die letzte Beerdigung statt. Die Grabsteine und Grabplatten erzählen - trotz Verwitterung - ausführliche Geschichten. Die Teilnehmenden an einer Führung der AntoniterCityTours treffen sich am Sonntag, 20. November, um 14 Uhr am Friedhofseingang gegenüber Kerpener Straße 13. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de