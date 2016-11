"Schutzschild für die Seele - Resilienz"

Frauenforum mit Frühstück

19.11.2016, Junkersdorf (epk). Resilienz“ nennt die Psychologie die so wichtige Fähigkeit der Lebensbewältigung. Die wissenschaftliche Forschung hat die Resilienz seit neustem im Auge um herauszufinden, ob sie angeboren oder erlernt ist oder welche Faktoren eine Rolle bei ihrem Erwerb spielen. Erste eigene Ideen, wie man lernen kann, sich ein dickeres Fell anzueignen um die Seele besser zu schützen, können die Zuhörenden bei einem Vortragsgespräch in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Birkenallee 20, am Samstag, 19. November, ab 9 Uhr entwickeln.







Kontakt:

Susanne Beckmann

Gemeindesekretärin

Telefon 0221/48 67 94. www. ekir.de/junkersdorf