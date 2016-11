Brot oder Politik - wie politisch ist Brot für die Welt

Stiftungsforum in Frechen

16.11.2016, Frechen (epk). Die Frechener Stiftung "Türen zum Nächsten" lädt ein zum Stiftungsforum am Mittwoch, 16. Novemver, ab 20 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen, Hauptstraße 209. Das Thema an diesem Abend ist die Arbeit von "Brot für die Welt" im Spannungsfeld von humanitärer Hilfe und politischem Engagement. Als Referent wurde Pfarrer Ulrich Christenn von der Stabsstelle für Kommunikation der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe in Düsseldorf gewonnen. Der Eintritt ist frei.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. www.kirche-frechen.de