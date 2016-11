Stadterneuerung in Köln - Das Gerling Quartier und der Mediapark

Stadtteilführung mit Dagmar Lutz

13.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Nach dem Wegzug des Versicherungsunternehmens 'Gerling werden dessen markante Gebäude umgenutzt und das gesamte Areal revitalisiert. Ein Rundgang stellt den Prozess und die entsprechenden Bauabschnitte vor. Anschließend wird zum Vergleich das Mediapark-Gelände in städtebaulicher Hinsicht erkundet. Die Teilnehmenden treffen sich am Sonntag, 13. November, um 15 Uhr an St. Gereon, Gereonskloster 2. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de