Zwei Apfelbäumchen in Köln-Neue Stadt

Katholische und evangelische Gemeinde beteiligen sich an Baumpflanzaktion

13.11.2016, Köln-Neue Stadt (epk). Am 14. Oktober 2016 reiste der evangelische Pfarrer Wilfried Seeger und der katholische Pfarrer Ralf Neukirchen aus Köln-Neue Stadt mit Vertretern des „Emmaus-Kreises“ nach Wittenberg, um in einer gemeinsamen Andacht einen Amberbaum im Luthergarten zu pflanzen und zu adoptieren.

Nun sollen auch in den beiden Kölner Gemeinden - in deren Kitas - zwei Apfelbäume gepflanzt werden. Die Aktion findet am 13. November, 14:45 Uhr, statt im Rahmen des Kirchweihfestes anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Kirche Christi Verklärung in Heimersdorf, Taborplatz 5.



