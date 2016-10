Synode des Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch

"Alles beginnt mit der Sehnsucht - Reformatorische Impulse"

12.11.2016, Köln (epk). Mit einem Abendmahlsgottesdienst in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7, beginnt am Samstag, 12. November, um 8.30 Uhr die Herbstsynode des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch. Im Anschluss tagen die Synodalen im Haus der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 9-11. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht der Superintendentin Andrea Vogel und zwei Impulsreferate zum Thema "Alles beginnt mit der Sehnsucht - Reformatorische Impulse" von Dr. Martin Bock, Leiter der Melanchthon-Akademie und Pastor Dr. Rainer Fischer, Seelsorger am Evangelischen Krankenhaus Bergisch-Gladbach. Daran schließt sich eine Diskussion im Plenum an.







Kontakt:

Superintendentin Andrea Vogel

Telefon 0221/16 86 94 75

www.kirche-rechtsrheinisch.de