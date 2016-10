Hymnischer Gesang in der Heilig-Geist-Kirche

Ungewöhnliche Andacht in der Zeit des Übergangs

04.11.2016, Bergisch Gladbach-Hand (epk). Nicht mehr Tag – und noch nicht Nacht, das Firmament, die ganze Welt erfüllt von einem verletzlichen Blau …. eben zur Zeit des Übergangs, den der englische Begriff „even“ auch anspricht: In dieser Zeit kommen Christinnen und Christen zusammen, um den alten Tag zu verabschieden, um ihren Frieden zu machen mit dem, was gewesen ist, um zur Ruhe zu kommen, sich innerlich zu reinigen für das, was kommen mag. Evensong heißt diese Andachtsform der anglikanischen Kirche, weil die gottesdienstliche Feier neben Lesungen geprägt ist von hymnischem Gesang. Diese eher ungewöhnliche Andacht feiert die Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach am Freitag, 4. November, 18 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche, Schneppruthe 2. Für die Liturgie zeichnet Pfarrerin Irmgard Ann MacDonald verantwortlich, es musiziert die Evangelische Kantorei der Heilig-Geist-Kirche unter der Leitung von Norbert Bolin. Zu hören sind Werke von William Byrd, Thomas Tallis, Joseph Haydn und George Frederic Handel, an der Orgel begleitet von Kantorin Susanne Rohland-Stahlke.









