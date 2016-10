Herbstsynode des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord

"Was bedeutet Reformation für die Menschen von heute?"

12.11.2016, Weiden (epk). Mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche St. Marien, Goethestraße 31, beginnt am Samstag, 12. November, um 8.30 Uhr die Herbstsynode des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Nord. Im Anschluss tagen die Synodalen im Jochen-Klepper-Haus, Aachener Straße 1208. Im Mittelpunkt stehen der Jahresbericht des Superintendenten Markus Zimmermann sowie ein Vortrag von Evelyn Finger, Leiterin des Ressorts "Glauben und Zweifeln" der Wochenzeitung DIE ZEIT. Der Vortrag trägt den Titel "Was bedeutet Reformation für die Menschen von heute?". Daran wird sich eine Diskussion anschließen.







Kontakt:

Pfarrer Markus Zimmermann

Telefon 0221/74 24 72

www.kkk-nord.de