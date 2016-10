Gang des Gedenkens

Gedacht wird der Reichspogromnacht

09.11.2016, Wesseling (epk). An der griechisch-orthodoxen Kirche am Friedensweg beginnt am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr ein Gang des Gedenkens. Gedacht wird der Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Auch die Evangelische Kirchengemeinde Wesseling lädt ein.



