Neue Helferinnen und Helfer gesucht

Engagement für die Kinderbibelwoche in Pulheim

08.11.2016, Pulheim (epk). Am Dienstag, 8. November, beginnt um 16 Uhr ein Vorbereitungstreffen all derer, die im kommenden Jahr bei der Kinderbibelwoche mithelfen möchten. Man trifft sich in der evangelischen Gnadenkirche Pulheim, Gustav-Heinemann-Straße 28c. Da nach der diesjährigen Kinderbibelwoche einige Helferinnen und Helfer teilweise nach langjähriger Mitarbeit ihr Engagement eingestellt haben, sucht die Gemeinde dringend nach neuen Interessentinnen und Interessenten.





Kontakt:

Pfarrer Johannes Böttcher

Telefon 02238/95 77 54. http://www.kirchepulheim.de/