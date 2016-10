Mirjam-Sonntag in der evangelischen Zeltkirche Kippekausen

Motto lautet "Zu kurz gekommen"

06.11.2016, Kippekausen (epk). Der Mirjam-Sonntag wird am Sonntag, 6. November, ab 10.45 Uhr mit einem Gottesdienst in der evangelischen Zeltkirche Kippekausen, Am Rittersteg, gefeiert. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Zu kurz gekommen".



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de