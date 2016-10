Ökumenischer Frauengottesdienst in der Auferstehungskirche

Themen sind Vergänglichkeit und Leben

13.11.2016, Buchforst (epk). Mit den kürzer werdenden Tagen und dem Rückzug der Natur verweist die Schöpfung auch auf die menschliche Vergänglichkeit. Wie der Herbst auch als Hinweis auf einen Neuanfang gedeutet werden kann, vermittelt der ökumenische Frauengottesdienst am Sonntag, dem 13. November, um 18 Uhr mit Seelsorgerin Marianne Arndt. Dazu singt der Buchheimer Chor „Cantemus“ unter der Leitung von Mirjam Kreutz. Nach dem Gottesdienst in der Reihe „Zeit für Dich“ in der Evangelischen Auferstehungskirche Köln-Buchforst, Kopernikusstraße 34, wird zum Ausklang bei Tee und Fingerfood eingeladen.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon 0221/69 18 88. www.zeitfuerdich-koeln.de