Auf den Spuren preußischer Architektur in Köln

Stadtführung mit Dr. Ute Fendel

12.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Prägend für die Festung Köln, zu der die größte Stadt der Rheinprovinz unter preußischer Regentschaft ausgebaut wurde, sind die zahlreichen Fort-Anlagen, die ringförmig um die Stadtmauer angelegt und später in die Grüngürtel integriert wurden. Aber auch der 1854 fertig gestellte Malakoff-Turm gehört als Teil der Befestigungsanlagen entlang des Rheins in die Kategorie der Militärbauten. Die Militärverwaltung errichtete zudem drei Wachgebäude im heutigen Zentrum, von denen lediglich die 1841 fertig gestellte "Alte Wache" neben dem Zeughaus erhalten blieb. Beispielhaft für moderne bautechnische Entwicklung und bahnbrechende Konstruktionen durch den Einsatz von Eisen als Baumaterial stehen in dieser Epoche insbesondere der für Köln stadtbildprägende Dreiklang von Dom, Hauptbahnhof und Eisenbahnbrücke. Die Teilnehmenden an einer Führung treffen sich am Samstag, 12. November, um 14 Uhr vor dem Alten Wartesaal, Chargesheimer-Platz 1. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



