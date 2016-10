Lesung und Buchvorstellung mit Jacky Dreksler

"Ich wünsch dir ein glückliches Leben"

09.11.2016, Junkersdorf (epk). Zwei Ghettos und zwei Konzentrationslager liegen hinter der polnischen Jüdin Fela Dreksler, als sie 1946 ihren Sohn Jacky zur Welt bringt. Als Jacky neun Jahre alt ist, stirbt seine Mutter und hinterlässt einen Sohn, der nicht viel anderes kennt als Leid, Ausgrenzung, Lügen und Unterdrückung. In seinem Buch erzählt

er, wie es ihm trotzdem gelang, ein erfolgreicher Mann und glücklicher Familienvater zu werden. Eine Lesung mit Jacky Dreksler in der evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Birkenallee 20, beginnt am Mittwoch, 9. November, um 19.30 Uhr.



Kontakt:

Pfarrerin Regina Doffing

Telefon 0221/48 76 31. www.ekir.de/junkersdorf