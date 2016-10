Heidkamper Kulturtage: Frieden im Nahen Osten?

Von politischen Akteuren, religiösen Motiven und militärischer Härte

08.11.2016, Bergisch Gladbach (epk). Welche Parteien mischen im Nah-Ost-Konflikt mit? Welche Rolle spielt die Religion dabei? Dr. Steffen Hagemann, der Politikwissenschaften in Marburg, Tel Aviv und Berlin studierte, wird gemeinsam mit dem Publikum diesen Fragen auf den Grund gehen und erläutern, was passieren muss, um dem Frieden im Nahen Osten eine Chance zu bieten. Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 8. November, um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche zum Frieden Gottes,

Martin-Luther-Straße 13. Der Eintritt kostet 5 Euro, Schüler und Studenten werden kostenlos eingelassen.



Kontakt:

Heide Heesen

Telefon 02202/37 888. www.heidkamper-kulturtage.de