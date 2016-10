Beatmesse international zum Thema "Honduras"

Besonderer Gottesdienst in Klettenberg

06.11.2016, Klettenberg (epk). Honduras ist ein Land mit vielen sozialen und politischen Problemen: der höchsten weltweiten Mordrate, einem instabilen politischen System und Naturkatastrophen. In der ökumenischen Beatmesse am Sonntag, 6. November, ab 11 Uhr in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, werden am Beispiel der Kakaobohne sozial- und entwicklungspolitische Aspekte deutlich, die Hoffnung machen. Die Band Ruhama wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Anschließend sind alles zum Mittagessen eingeladen.



