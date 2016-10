Auf den Spuren von Juden und Christen in Köln

Rundgang mit Bärbel Link

05.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Ein Spaziergang durch die jüdische Geschichte in Köln. Ausgangspunkt ist die Antoniterkirche. Vorbei am Ort der ehemaligen Synagoge am Opernplatz führt der Weg in die Kölner Altstadt. Dortige Stationen sind unter anderen der Rathausplatz, der im Mittelalter das Zentrum einer der ältesten und bedeutendsten jüdischen Gemeinden in Deutschland war, sowie die Mikwe, das jüdische Kultbad von 1170. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 5. November, um 15 Uhr an der Antoniterkirche, Schildergasse 57. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de