Heidkamper Kulturtage: Geschichten im Blauen Raum

Marionettenspiel in der Evangelischen Kirche zum Frieden Gottes

02.11.2016, Bergisch Gladbach (epk). Am Mittwoch, 2. November, um 16.00 Uhr führt Zwerg Nase (dargestellt durch ein Marionette) in der Evangelischen Kirche zum Frieden Gottes,

Martin-Luther-Straße 13, durch eine verwunschene Welt der Märchen und erzählt Kindern und Erwachsenen seine Geschichte. Sie erfahren, was blaue Räume sind und wie man in sie hineinkommt und welche Regeln sie befolgen müssen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder 3 Euro.



Kontakt:

Heide Heesen

Telefon 02202/37 888. www.heidkamper-kulturtage.de