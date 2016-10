Tag der Psalmen

Weg durch drei Frechener Kirchen

12.11.2016, Frechen (epk). Am Samstag, 12. November, laden die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Frechen zu einem Tag der Erfahrung mit den Psalmen ein. Durch Körperarbeit, kreatives Gestalten und über die Musik können die Teilnehmer den Psalter als Gebetsschatz der Bibel erkunden. Die Veranstalter haben den Tag als Weg durch drei Frechener Kirchen konzipiert, in denen nacheinander Station gemacht wird. Der Das Programm beginn um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Severin, An St. Severin. Über die Evangelische Kirche Frechen führt der Weg die Teilnehmenden bis nach St. Audomar.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234/527 63. http://www.kirche-frechen.de