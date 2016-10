Film über den Zukunftsprozess der Evangelischen Kirche im Rheinland

Initiative "Glaubensreich" lädt ein

28.10.2016, Köln (epk). Fast drei Jahre lang hat der Kölner Dokumentarfilmer Gerhard von Richthofen den Zukunftsprozess der Evangelischen Kirche im Rheinland „glaubensreich“ begleitet. Jetzt feiert sein Film „Worauf warten wir noch? Reformatoren von heute” Premiere am Freitag, 28. Oktober,

von 20 Uhr bis 22.30 Uhr in der Trinitatiskirche, Filzengraben 4-6. Die 30-minütige Dokumentation erzählt von Frauen und Männern und ihren Ideen für eine Kirche von morgen, von ihren Hoffnungen und Projekten, von Gelingen und Scheitern – und ihrem Umgang damit. Um diese Fragen geht es nicht nur im Film, sondern auch am „Tag der Inspiration“, Samstag, 29. Oktober, von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr im Gürzenich, Gürzenichstraße.



Kontakt:

Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste der Evangelischen Kirche im Rheinland



Telefon 0202/28 20 400. www.glaubensreich.de