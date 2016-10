Ideenwerkstatt Öffentlichkeitsarbeit: "Gutes Schreiben"

Textgattungen und Regeln für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit

08.11.2016, Köln/Stadtteile (epk). Gute Texte zu schreiben ist das Handwerkszeug in der Öffentlichkeitsarbeit, ob für Gemeindebrief, Web, Flyer oder Festschrift. Die Grundregel lautet: Der Schreiber muss sich anstrengen, damit es der Leser nicht tun muss. In einem Seminar in der Melanchton-Akademie, Kartäuserwall 24b, am Dienstag, 8. November, von 19 Uhr bis 21.15 Uhr, werden verschiedene Textgattungen vorgestellt, die für die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit wichtig sind, und Regeln für gutes Schreiben trainiert. Die Seminarleitung haben Angelika Knapic, Komissarische Leiterin des Amtes für Presse und Kommunikation, und Martin Horstmann, Studienleiter der Melancthon-Akademie. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de