Markt zur Kirchweih in Merheim

Chormusik im Festgottesdienst zum 50-jährigen Bestehen des Kirchbauvereins

06.11.2016, Köln-Merheim (epk). Der alljährliche Markt zur Kirchweih in der Petruskirche in Merheim, Kieskaulerweg 53, findet am Sonntag, 6. November statt. Er wird veranstaltet vom Evangelischen Kirchbau- und Förderverein, der in diesem Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Chormusik. Danach öffnen der Markt (gegen 11.30) und die Caféteria (12 Uhr). Bis 16.30 Uhr werden Spielsachen, neue und gebrauchte Dinge für den Haushalt, Weihnachtsschmuck, Kerzen, Bastelarbeiten sowie Marmeladen und andere Leckereien aus der Küche verkauft.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Brück-Merheim

Telefon 0221/84 33 87

www.ekir.de/brueck-merheim