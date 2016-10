Krimilesung mit Musik

Myriane Angelowski liest „Das Haus am Königsforst“

28.10.2016, Köln-Rath (epk). „Das Haus am Königsforst“ – Krimilesung mit Musik von und mit Myriane Angelowski (Autorin) und Marion Marchewka (Pianistin) am Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr, in der Auferstehungskirche, Heppenheimer Straße 7: Erneut lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Rath-Ostheim in ihre Kirche zu einem Literaturabend mit Lokalkolorit ein. Eine Familiengeschichte am Rande des Königsforstes ist in eine Mordermittlung verwoben, in der es um die Aufklärung des Todes einer Musiklehrerin geht. Bei stimmungsvoller Beleuchtung, Wein und Knabbereien wird gelesen, und musiziert. Neben dem Zuhören gibt es auch immer wieder die Gelegenheit zu Fragen an die Autorin. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten, die die Durchführung der Kulturveranstaltungen ermöglicht.









Kontakt:

Pfarrerin Andrea Stangenberg-Wingerning

Telefon 0221/89 15 56

www.kirchengemeinde-rath-ostheim.de