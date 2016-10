Stefan Hertmans liest in der Versöhnungskirche

"Der Himmel meines Großvaters" in der Reihe "Holweide liest"

25.10.2016, Holweide (epk). Der belgische Autor Stefan Hertmans liest am Dienstag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Versöhnungskirche Holweide, Buschfeldstraße 30, aus seinem Buch "Der Himmel meines Großvaters". Der Roman handelt von Hertmans Großvater, der in Gent als Kirchenmaler gearbeitet hat und die Gräuel des ersten Weltkrieges miterlebte. An die Lesung in deutscher Sprache schließt sich ein Gespräch mit dem Autor an. Die Moderation hat Johannes Schröer vom Domradio. Der Abend findet in der Reihe "Holweide liest" statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.







Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65



www.dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de