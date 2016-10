Die Psalmen mit allen Sinnen erleben

Katholische und evangelische Kirche laden gemeinsam ein

04.11.2016, Frechen (epk). Die evangelische und die katholische Kirche in Frechen laden zu einem "Tag der Erfahrung mit den Psalmen" ein. Durch Körperarbeit, kreatives Gestalten und über die Musik können die Teilnehmenden den Psalter als Schatz der Bibel entdecken. Die Veranstalter haben diesen Tag als Weg durch drei Frechener Kirchen konzipiert, in denen nacheinander Station gemacht wird. Start ist am Samstag, 12. November, 9 Uhr, in der Pfarrkirche St. Severin. Dort startet das Programm um 9.30 Uhr. Über die evangelische Kirche führt der Weg zu St. Audomar, er endet um 16 Uhr. Der Psalmentag versteht sich als Frechener Beitrag zur Aktion „Mit Psalmen Brücken bauen“, den die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) aus Anlass des 500. Reformationsjubiläums für 2016/17 ausgerufen hat. Für ein Mittagessen und Getränke ist gesorgt. Ein kleiner, freiwilliger Kostenbeitrag wird erbeten. Um eine Anmeldung bis zum 4. November wird gebeten.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Frechen

Telefon 02234 52763

E-Mail: GA-Frechen@kirche-koeln.de