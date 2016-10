Tehillim-Psalmen-Konzert

Wort und Musik in der Trinitatiskirche

13.11.2016, Köln (epk). Die Worte der Psalmen haben jahrhundertelang die Menschen in Synagoge und Kirche zum Loben, Klagen, Bitten, Danken, Singen und Musizieren inspiriert. Es gibt eine Fülle von Vertonungen und Kompositionen aus verschiedenen Jahrhunderten – sowohl im Judentum als auch im Christentum. Der interreligiöse Chor Frankfurt wird in einem Konzert am Sonntag, 13. November, 18 Uhr, in der Trinitatiskirche, Filzengraben 4, zusammen mit einem Kölner Projektchor Sängerinnen und Sänger aus verschiedenen Religionen und das Publikum unter der Leitung der evangelischen Kantorin Bettina Strübel und des jüdischen Chasan Daniel Kempin in einen interreligiösen, musikalischen und theologischen Dialog führen. Ergänzt wird dies durch den Dialog einer jüdischen Kulturwissenschaftlerin und einer evangelischen Theologin. Der Eintritt kostet 15 Euro. Anmeldungen nimmt die Melanchthon-Akademie entgegen.







