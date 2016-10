Singen und Gesprächsworkshop zu Psalm 42/43

"Auf dem Weg zum Tehillim-Psalmenkonzert"

05.11.2016, Köln (epk). "Auf dem Weg zum Tehillim-Psalmenkonzert" ist ein Singen und Gesprächsworkshop zu Psalm 42/43 betitelt, der am Samstag, 5. November, von 15 Uhr bis 19 Uhr in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, stattfindet. Der Workshop bietet die Gelegenheit, sich musikalisch und interreligiös auf Psalm 42 und 43 einzustimmen. Einige leichte Tehillim-Vertonungen werden vorgestellt, einstudiert und vielleicht sogar in einem Konzert am Sonntag, 13. November, ab 18 Uhr in der Trinitatiskirche, Filzengraben 4, mitgesungen. Auch sollen die beiden Psalmen durch musikalische Improvisationen und durch Gespräche näher kommen. Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. Um eine Anmeldung bis zum 2. November wird gebeten.







Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

Internet www.melanchthon-akademie.de