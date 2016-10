"15 Jahre Kunst und Kultur im Gulliver

Ausstellung in der Überlebensstation

04.11.2016, Köln (epk). Eine Ausstellung mit Werken von Olga Denysova wird am Freitag, 4. November, im Gulliver, Trankgasse 20 im Bahnbogen, eröffnet. Die Künstlerin, die in der Überlebensstation ausstellt, war selbst obdachlos und hat auf ihrem kreativen Schaffen die Kraft gezogen, ihr Leben zu stabilisieren. Die Ausstellung ist Teil der Reihe "15 Jahre Kunst und Kultur im Gulliver". Sie wird am Freitag, 4. November, um 19 Uhr eröffnet und dauert bis zum 16. Januar 2017. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 6 bis 13 Uhr und von 15 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.





Kontakt:

Kölner Arbeitslosenzentrum e.V.

Telefon 0221/546 10 72. www.koelnerarbeitslosenzentrum.de