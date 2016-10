Die religiösen Motive weltweiter Gewalt

Veranstaltung in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide

02.11.2016, Holweide (epk). Um die religiösen Motive weltweiter Gewalt geht es an einem Abend in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide, Buschfeldstraße 30, am Mittwoch, 2. November, ab 19.30 Uhr. Ob im Nahen Osten, auf dem Balkan, auf den Phillipinen und in Nordirland: Bei allen Konflikten spielt Religion eine Rolle. Sie kann aber auch ein Frieden stiften und wahren. Beide Aspekte werden beleuchtet unter dem Titel "Ihr Rauch steigt auf in Ewigkeit. Religion(en) und Gewalt".





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65.

http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de