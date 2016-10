Barmherzigkeit steht im Mittelpunkt

Ökumenekreis Herkenrath lädt ein

02.11.2016, Herkenrath (epk). Inspiriert von dem "Heiligen Jahr der Barmherzigkeit", das Papst Franziskus ausgerufen hat, hat der Ökumenekreis Herkenrath beschlossen, diesem Thema drei Abende zu widmen. Am Mittwoch, 2. November, heißt es ab 20 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum, Straßen 54, "Kannst Du Dir leisten, barmherzig zu sein?" Thema ist das Spannungsfeld zwischen Gesetzen und Barmherzigkeit. "Auf den Spuren der Barmherzigkeit" bewegt sich ein Vortrag am Mittwoch, 9. November, ab 20 Uhr ebenfalls im evangelischen Gemeindezentrum. Ein ökumenischer Gottesdienst zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 16. November, ab 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Antoius Abass, Im Fronhof 28, beschließt die Reihe.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bensberg

Telefon 02204/5 22 84. http://www.kirche-bensberg.de