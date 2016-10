Spaziergang für geflüchtete Kinder

Tierpark Lindenthal und Grüngürtel

29.10.2016, Köln (epk). Die Evangelische Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, organisiert einmal monatlich einen Spaziergang für Geflüchtete. Diesmal stehen die Kinder im Mittelpunkt. Am Samstag, 29. Oktober, geht es in den Tierpark Lindenthal im Stadtwald und danach in den Grüngürtel. Man startet um 11 Uhr mit einem Frühstück in der Familienbildungsstätte. Die Teilnahme kostet 10 Euro.





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php